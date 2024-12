Altercation entre Ada Fass et lac 2 à Abidjan : les deux lutteurs entendus par le CNG

Le Comité national de gestion de la lutte (CNG) avait désapprouvé le comportement des lutteurs Lac de Guiers 2 et Ada Fass lors de leur présentation à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le 1er décembre dernier. En conséquence, les deux sportifs ont été convoqués mercredi pour s'expliquer. Lors de leur audition, ils ont reconnu les faits et présenté leurs excuses.



Selon le quotidien sportif Record, cette convocation sert principalement d'avertissement verbal. À leur sortie des locaux du CNG, les deux lutteurs ont exprimé leurs regrets devant les faits survenus.

Ada Fass a assumé sa responsabilité dans l'incident. Il a déclaré qu'il ne voulait plus revivre une telle situation.



« Je suis fatigué des convocations. J'ai reconnu mes torts devant le CNG et admis être à l'origine des incidents à Abidjan. Ce n'était pas pour semer le désordre, mais pour tester mon adversaire. Je présente mes excuses. Lac de Guiers 2 est mon aîné et je le respecte. Cependant, le combat sera explosif. Je ferai tout pour ne rien lui faciliter », a affirmé le pensionnaire de l'écurie Fass Benno.



De son côté, Lac de Guiers 2 a également présenté ses excuses et exprimé son souhait qu'aucune sanction ne soit prise.





« Nous avons répondu à la convocation pour les incidents en Côte d'Ivoire. Je demande pardon au CNG et j'assure que cela ne se reproduira plus. Nous étions là-bas pour faire plaisir aux amateurs, mais malheureusement, les choses ont mal tourné. J'ai appris des rappels sur le règlement, et cela me servira à l'avenir. Nous sommes devenus des modèles dans l'arène et devons éviter ces écarts », a expliqué le chef de l'écurie Walo, qui a également pardonné Ada Fass pour son comportement.