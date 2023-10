Aly Ngouille Ndiaye : « l’État ne doit pas être une arme contre … »

L’ancien ministre de l’Agriculture qui a quitté son poste et la coalition au pouvoir après que Macky Sall ait désigné Amadou Ba, comme candidat à la présidentielle, Aly Ngouille Ndiaye, a officialisé sa candidature samedi. Il a promis de réformer judiciaire sénégalaise.



« Je serai le candidat qui appliquera les règles de la justice. L’État ne doit pas être une arme contre son adversaire politique. Je ne ménagerai aucun effort pour l’indépendance de la justice », a-t-il lancé, devant ses nombreux militants.



Avant d'ajouter : « je suis le candidat des femmes. Je suis le candidat de l’équité sociale, de la santé. Ici à Dakar, des femmes font le tour des structures sanitaires pour donner la vie par faute de place. C’est inadmissible et inacceptable dans la capitale! Le système sanitaire de Dakar est malade ».



Plusieurs partis politiques, mouvements citoyens et organisations féminines ont pris part à la cérémonie de déclaration officielle de candidature de l’ancien ministre.