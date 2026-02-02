Sénégal : Le gouvernement lance une enquête nationale sur la sécurité alimentaire et la résilience des ménages

Selon un communiqué, cette enquête a pour objectif de mieux connaître la situation alimentaire des ménages sénégalais, de renforcer la stabilité de la sécurité alimentaire, et de promouvoir un système alimentaire résilient, capable de faire face aux chocs.

L'enquête permettra de renseigner les indicateurs de sécurité alimentaire liés au résultat de la consommation alimentaire et de l’évolution des moyens d’existence des ménages. Elle servira de ⁠collecter d’autres indicateurs tels que l’indice de capacité de résilience au niveau des ménages.

Les autorités précisent que toutes les informations recueillies seront utilisées uniquement à des fins d’analyse et de planification des politiques publiques.

Cette enquête se déroulera du 02 au 18 février 2026 sur l’ensemble du territoire national.

Le Gouvernement du Sénégal, à travers le Secrétariat exécutif du Conseil national de Sécurité alimentaire (SE-CNSA), rattaché à la Primature, a annoncé le lancement de l’Enquête conjointe de Sécurité alimentaire, de Résilience et de Protection sociale (ECSAR-PS).