«Amadou Ba a une peur bleue du nouveau régime », Aguibou Diallo (spécialiste en science politique)

« Amadou Ba a une peur bleue du nouveau régime », a-t-il rétorqué. Il a poursuivi : « Je pense que l’ancien Premier ministre a une crainte et une froisse par rapport au premier pas que pose le nouveau régime qui consiste à poursuivre les anciens points de l’ancien régime. Et je pense qu’il craint pour lui, pour sa sécurité. C’est quelqu’un qui a une peur bleue de la prison. Et je pense que ça saute aux yeux ».

Le politologue a évoqué également un possible sentiment de solidarité corporatiste au sein des services des impôts et des finances.

« Et je soupçonne un tantinet de corporatisme. Parce que je vois qu’il y a une solidarité qui ne dit pas son nom entre les fonctionnaires des impôts et des domaines. Jusqu’ici, on n’a pas vu de poursuite concernant des hauts cadres de l’administration des impôts et domaines. En dépit de toutes les déclarations tonitruantes concernant le déficit budgétaire, concernant les chiffres qui ont été falsifiés. Il me semble que si poursuite devait y avoir, et si ces données étaient avérées, on devrait nettoyer les écuries d'Augias que constitue le ministère de l’économie et des finances », a-t-il expliqué.

Pour M.Diallo, l’intervention d’Amadou Ba pourrait aussi être un message d’allégeance au nouveau pouvoir.

Dans sa conclusion, M.Diallo a décrypté ce qu'il perçoit comme une manœuvre politique : « Et donc cette déclaration procède tout simplement d'une sorte de solidarité de corps et en même temps, c'est un gage qu'Amadou Ba est en train de donner au nouveau régime pour leur dire que écoutez, je suis de votre côté. Je marche avec vous. Peu importe ce que vous aurez à faire en bien et en mal contre le peuple, moi je suis de votre côté ».

Aguibou Diallo, spécialiste en sciences politiques, a réagi aux propos d’Amadou Ba, ancien Premier ministre sous Macky Sall, qui avait appelé à laisser travailler les nouvelles autorités. Selon lui, cette sortie trahit une inquiétude personnelle et un certain corporatisme.