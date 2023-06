Amadou Ba bande les muscles et menace les responsables des évènements de juin

C'est avec un ton menaçant que le Premier ministre Amadou Ba s'est adressé aux responsables des manifestants du mois de juin. Face à la presse, ce jeudi, il a assuré que les personnes impliquées dans ces violentes manifestations seront réprimées.



"Le Gouvernement est déterminé à faire la lumière sur les événements récents et à traduire en justice tous ceux qui ont commis des actes répréhensibles. Nous nous engageons résolument à ce que toutes les personnes impliquées dans ces violences répondent de leurs actions", a t-il déclaré sans sourciller.



Pour Amadou Ba, ces violents heurts qui ont suivi la condamnation de Ousmane Sonko dans l'affaire de Sweet Beauty ont été "prémédités". Il en cite la cyberattaque opérée dans les sites du gouvernement.



"De façon graduellement préméditée et pour brouiller les repères informationnels, sont supprimées ou discréditées dans certains médias et dans les réseaux sociaux, les informations pouvant créer un système de référence m authentique, et permettre la comparaison et l'expression du sens critique", s'est t-il expliqué faisant allusion à la cyberattaque dont été victime le gouvernement du Sénégal à la veille du verdict de l'affaire Sweet Beauty.



Il en déduit ceci: "si le pays n'y prend garde, les remparts de la démocratie et de la liberté citoyenne vont s'effondrer les uns a près les autres, sous l'effet d'une stratégie pernicieuse de manipulation, élaborée et mise en œuvre par les partis dans des théories insurrectionnelles."