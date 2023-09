Amadou Bâ désigné candidat de BBY: le Directoire du "PLD/AND Suqali" de Oumar Sarr approuve

La Conférence des leaders de Benno Bokk Yaakaar et de la Grande majorité présidentielle a entériné le choix du Président de la coalition. Le Premier ministre Amadou BA est ainsi désigné comme candidat unique de notre coalition à l’élection présidentielle du 25 février 2024.



Dans un communiqué parvenu à Pressafrik, le Directoire du Pld/And Suqali se félicite de la démarche et du choix final. Au nom de l'ensemble du Pld/And Suqali, le Directoire approuve ce choix du Président Macky SALL, qu’il remercie pour son engagement désintéressé au service du Sénégal.



Par ailleurs, il félicite le candidat choisi, Amadou BA, et appelle les structures du parti à une « mobilisation totale», aux côtés de toutes les autres composantes de Bby, pour son élection dès le premier tour.



Enfin, le Directoire invite tous les responsables du parti à s’atteler dès maintenant à la préparation de la 2e Conférence nationale du PLD, prévue en octobre prochain, qui sera chargée d’organiser la mobilisation du parti et son implication optimale dans les parrainages, la campagne électorale et la victoire de Amadou BA, candidat unique de Benno Bokk Yakaar et de toutes les forces vives attachées à la construction d’un Sénégal émergent, sûr et prospère.



Amadou Ba a été choisi parmi d’autres prétendants à la candidature de BBY, dont Abdoulaye Daouda Diallo, le président du Conseil économique, social et environnemental, Mame Boye Diao, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, l’ancien Premier ministre Mahammed Dionne, et le ministre de l’Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye. Ce dernier a démissionné du gouvernement et de ses responsabilités à l’APR, le parti politique de Macky Sall, après la désignation d’Amadou Ba.