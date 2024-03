Amadou Ba tend la main au Pds: "nous avons les mêmes valeurs, les mêmes préoccupations"

Le candidat de la coalition Bby, invite le Pds et les autres partis politiques à se joindre à eux pour battre campagne et sauver le Sénégal. L'ancien Pm s'exprimant lors de sa caravane au village du maire et président du CESE Abdoulaye Daouda Diallo a fait un bref rappel de sa relation avec Wade et a fait savoir que le Pds et Bby partagent les mêmes ambitions pour le pays.



"Abdoulaye Wade a beaucoup fait dans ce pays. Moi, mes premières nominations je les ai eues avec le Président Abdoulaye Wade. C'est quelque chose que je lui dois et les Sénégalais lui doivent reconnaissance", a estimé Amadou Ba.



"Aujourd'hui", poursuit-il, "à une semaine de l'élection nous devons tous nous unir .Mon ambition c'est de garder le Benno intacte mon ambition c'est d'ajouter d'autres forces comme le Pds et les autres pour qu'ensemble on puisse sauver et préserver la République", a-t-il lancé.



" Nous gagnerons ensemble nous gouvernerons ensemble, nous partagerons les responsabilités, nous serons ensemble pour que le Sénégal puisse progresser dans la paix dans le développement"



"Le Président Macky Sall avait promis l'émergence en 2035. Moi, Amadou Ba je le promets en 2030", a déclaré le candidat à la présidentielle.