Amadou Mame Diop : «les propos de Sonko sont toujours empreints de vulgarité et d’accusations fallacieuses»

Après avoir gardé le silence pendant plusieurs mois, l’ancien président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Amadou Mame Diop, a accordé une interview au quotidien L’Observateur, dans sa parution de ce lundi 06 janvier 2025. A cette occasion, il a estimé les propos de l’actuel Premier ministre, Ousmane Sonko, «sont toujours empreints de la même vulgarité et d’accusations fallacieuses».



En poursuivant, l’ancien proche de Macky Sall pense aussi que «la crise» entre le Président Diomaye Faye et le Premier ministre «est une tempête dans un verre d’eau, mue uniquement par une logique pouvoiriste ». Il croit même que le chef de l’Etat «veut garder» le fauteuil», alors que «son premier ministre veut l’en arracher, avec le soutien de» certains responsables du Pastef (Parti au pouvoir).



Amadou Mame Diop a estimé enfin que cette «confusion des rôles» et la dualité à la tête de l’exécutif sont «préjudiciables à l’action publique dans sa lisibilité et son efficacité».