Amara Traore est candidat au poste de sélectionneur du Syli national

Amara Traore n’en démord toujours pas. Déjà à deux reprises déposées sa candidature au poste de sélectionneur nationale de la Guinée, le technicien sénégalais revient à nouveau à la charge. Cette fois ci, c’est pour succéder à Lappe Bangoura, récemment remercié pour insuffisance de résultats au championnat d’Afrique des nations (Chan) qui se joue présentement au Maroc. « Je suis très intéressé par le poste de sélectionneur de la Guinée. Tout le monde connait aujourd’hui mon attachement à ce pays. J’y ai beaucoup de relations et je fais partie des Guinéens. J’y vais tout le temps et je suis très à cheval sur tout ce qui se fait dans le football de ce pays-là », a confié Amara Traore, interpellé sur la question.



L’ancien entraîneur des «Lions » qui avait l’habitude de transmettre son curriculum vitae (CV) aux décideurs guinéens ne compte pas procéder de cette manière, cette fois. Il précise : « Non, je n’ai pas déposé ma candidature dans la mesure où j’ai déjà, à deux reprises, déposé ma candidature. Ils ont tout le contenu de mon curriculum vitae. Ils savent bien que c’est un challenge qui m’a toujours intéressé. S’ils estiment que je peux apporter quelque chose, je suis prêt à y aller, sans problème. »





Source : Record