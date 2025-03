Amath Suzanne Camara dément toute convocation à la DIC et annonce qu’il ne s’y rendra pas

Depuis quelques jours, des rumeurs circulent sur une supposée convocation d’Amath Suzanne Camara à la Division des Investigations Criminelles (DIC). Cependant, l’intéressé affirme n’avoir reçu aucune notification officielle des enquêteurs.Selon les informations relayées, cette convocation serait liée à des déclarations de l’opposant au sujet de l’affaire Didier Badji et Fulbert Sambou.« Je l’ai appris comme beaucoup de Sénégalais à travers les réseaux et la presse. Je suis chez moi, je n’ai pas reçu de notification ni reçu une visite », a déclaré Amath Suzanne sur la RFM.Le responsable de l’Alliance pour la République (APR) a tenu à préciser le contexte de ses propos. « On a essayé de véhiculer des images qui montrent mes innervations sur la question, mais ça date d’il y a trois quatre ou cinq ans dans l’exercice du pouvoir du président Macky Sall », a expliqué le membre du Réseau des enseignants de l’APR.Amath Suzanne Camara a par ailleurs affirmé que si la convocation se confirmait, il ne s’y présenterait pas.