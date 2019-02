Aminata Mbengue Ndiaye défend le Premier ministre Boun Abdallah Dionne

Depuis Louga, la ministre de l'Elevage, Aminata Mbeugue Ndiaye a défendu le Premier ministre sénégalais, Mahammed Boun Abdallah Dionne qui déclaré que le candidat sortant Macky Sall va gagner l'élection présidentielle dès le premier tour avec au moins 57% des voix, lors d'un point de presse le soir du 24 février.



"Notre candidat a eu à défendre son bilan pendant la campagne. Il a également un programme prospective qui lui permet à 2035 de continuer le travail qu'il a commencé. Nous avons nos procès verbaux. Eux (l'opposition) dans leurs procès verbaux, ils disent qu'il va y avoir un second tour. S'ils parlent de second tour, nous aussi nous pouvons dire que nous avons largement gagné, a soutenu la ministre.



Selon elle, le Premier ministre, c'est le directeur de campagne du candidat Macky Sall. Donc politiquement, il devait s'exprimer. Il l'a fait et ça concerne sa coalition. C'est un résultat provisoire et cela fait partie de ses rôles et responsabilités".