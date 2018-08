Aminata Touré désavoue ABC : «On ne joue pas contre son propre camp et… »

La manière de faire de Me Alioune Badara Cissé ne concorde pas avec la posture de quelqu’un qui appartient à un parti. C’est en substance la réponse que l’ancien Premier ministre, Aminata Touré a réservé aux nombreuses sorties du Médiateur de la République qui ne rate pas une occasion de critiquer le gouvernement.



«Nous entretenions des rapports cordiales de camarades de parti. Je considère que même s’il est Médiateur de la République, il est aussi membre de l’Apr en réserve, puisque je n’ai pas connaissance de sa démission de l’Alliance pour la République», a-t-elle déclaré dans un entretien accordé à L’Observateur.



L’Envoyée spéciale du chef de l’Etat de poursuivre : «Moi ce que je sais et ce que je pratique en politique et dans la vie, c’est la loyauté. On ne joue pas contre son propre camp et on ne cherche pas à mettre son propre camp en difficulté. Ceci dit, chacun fait ses choix et surtout les assume».