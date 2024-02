Amnistie : le projet de loi adopté en Conseil des ministres

Comme annoncé par le Président Macky Sall, lors du lancement dialogue national, le projet de loi portant amnistie a été adopté, ce mercredi, en Conseil des ministres.



« Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi portant amnistie" et "le projet de décret modifiant le décret n°2020-1788 du 23 septembre 2020 portant création d’une allocation spéciale de retraite au profit des enseignants et chercheurs titulaires des universités », lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.