Ancelotti continue de discuter avec Naples alors que Sarri est ciblé par Chelsea

Carlo Ancelotti et Aurelio De Laurentiis se sont mis d'accord sur un contrat de deux ans. Ancelotti devrait succéder à Sarri sur le banc de Naples.

L'ancien manager de l'AC Milan et du PSG va signer un contrat de deux ans pour prendre les commandes d'une équipe qui vient de terminer à la deuxième place de la Serie A. Ancelotti a rencontré Aurelio De Laurentiis, mardi, à Rome



Et ce rendez-vous a été concluant pour définir les bases d'un futur contrat portant sur les deux prochaines saisons.



Malgré des discussions positives avec le manager actuel, Maurizio Sarri, la semaine dernière, De Laurentiis s'apprête maintenant à laisser partir le technicien de 59 ans, les deux hommes n'ayant pas réussi à trouver un terrain d'entente.