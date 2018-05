Anderlecht: Knowledge Musona a signé avec le club (Officiel)





Au total, l’ancien joueur des Kaizer Chiefs aura marqué 41 buts en 112 matchs pour Ostende mais seulement 7 en championnat la saison passée. Malgré une concurrence plus féroce, le Warrior espère s’imposer chez les Mauves de Kara Mbodj. Welcome to RSCA, Antonio Milic, Knowledge Musona & Luka Adzic! 💪 📲 Ontdek hun eerste interview als #Sportingboys op de Official-app!



Bienvenue au #RSCA, Antonio Milic, Knowledge Musona & Luka Adzic! 💪 📲 Découvrez leurs premières réactions sur l'app RSCA officielle! pic.twitter.com/teFubcIsKo — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 23 mai 2018