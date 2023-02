Angleterre: Ismaila Sarr nominé pour le plus beau but de l'année aux London Football Awards

⚽️ Heung-Min Son

L’inspiration génialissime d’Ismaïla Sarr face à West Bromwich en tout début de saison a été nommée parmi les cinq plus beaux buts de l’année à l’occasion des London Football Awards. Si Watford peine à enchaîner les bons résultats, malgré une cinquième place en Championnat, Ismaïla Sarr, lui, peut carrément se vanter de ses prestations. L’ailier international sénégalais réalise une très bonne saison en Championship puisqu’il a déjà marqué huit buts et délivré quatre passes décisives en 25 matchs. Et il pourrait bien être prochainement primé d’une distinction.En effet, alors que les London Football Awards – cérémonie récompensant les meilleurs acteurs du football au niveau de la capitale d’Angleterre – se préparent (13 mars prochain), le Champion d’Afrique a vu son nom figurer parmi les invités. Pour cause, son somptueux but contre West Bromwich Albion, le 8 août dernier, a été nominé pour être élu plus beau but« londonien » de l’année. Izo avait ouvert le score pour Watford lors de cette rencontre en marquant, depuis le milieu de terrain, un lob sensationnel. C’était son premier but cette saison. Mais pour remporter ce trophée, Ismaila Sarr devra s’effacer face à une forte concurrence. En effet, Heung-Min Son (Tottenham), Michael Olise (Crystal Palace), Paul Smyth (Leyton Orient) et Laura Wienroither (Arsenal Women) sont aussi nominés.