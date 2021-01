Angleterre: Manchester United élimine Liverpool de la Cup

L'enjeu avait pris le dessus sur le jeu et les occasions lors de leur premier choc, dimanche dernier, en Premier League (0-0). Une semaine après ce score nul et vierge à Anfield, Manchester United et Liverpool ont livré un duel prolifique et renversant, à Old Trafford cette fois, en seizièmes de finale de la Cup. Et MU en est sorti gagnant (3-2).



Deux hommes sont d'abord sortis du lot : Mohamed Salah, chez les Reds, et Marcus Rashford, côté Red Devils. À chaque fois sur des services parfaits de Firmino, l'Égyptien a bien lancé son équipe, en ouvrant le score d'un joli ballon piqué (19e), et l'a relancée, du gauche (58e), au moment où elle souffrait. Car, entre-temps, Rashford avait offert l'égalisation à Greenwood (26e), avant de marquer à son tour (48e). Puis, à 2-2, Salah et Liverpool ont vendangé et ont finalement été punis par Fernandes, d'un coup franc direct en force et côté gardien (79e).



Depuis son arrivée, il y a un an, Bruno Fernandes a marqué 28 buts avec MU. C'est plus que tout autre joueur de Premier League sur la période.

United rejoint ainsi West Ham en huitièmes, quand Liverpool prend déjà la porte et, malgré un petit turn-over (Mané sur le banc, notamment), a surtout peut-être perdu l'ascendant psychologique dans la lutte à la couronne d'Angleterre.



L’Equipe