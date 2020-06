Annoncé libre, le faux médecin Amadou Samba est toujours en prison

Annoncé libre, le faux médecin Amadou Samba est toujours en détention à la prison de Sébikotane, précise Libération. Mieux, le juge du 8e cabinet a fait une délégation judiciaire à la Sureté urbaine qui l'a fait tomber.



Ce faux médecin avait été engagé par plusieurs grosses sociétés au Sénégal pour effectuer des tests de covid19 sur leurs employés. Il avait falsifié l'entête de l'Institut Pasteur, déclarait systématiquement négatifs les cas suspects qui sont d'ailleurs tous en quarantaine après l'éclatement de cette rocambolesque affaire.



Il été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour notamment « association de malfaiteurs, exercice illégal de la médecine, usurpation de titre, escroquerie portant sur les deniers publics, mise en danger de la vie d'autrui, faux et usage de faux dans un document administratif, faux et usage de faux en écriture privée ».