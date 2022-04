Annoncé mort, l’agent de joueur Mino Raiola, se bat toujours sur son lit d’hôpital

Considéré comme l'un des agents les plus influents de la planète football, Mino Raiola a été annoncé mort ce jeudi selon plusieurs médias italiens. Malade depuis plusieurs mois, l'homme de 54 ans se serait éteint aujourd'hui, sans que l'on n'en sache plus à ce stade.



Une nouvelle qui devrait bouleverser le mercato d'été à venir puisque Mino Raiola représente quelques uns des footballeurs les plus courtisés du monde, de Paul Pogba à Zlatan Ibrahimovic en passant par Erling Haaland.



Toutefois, le journaliste italien Tancredi Palmeri, qui avait donné la nouvelle est revenu sur ses propos. Le bras droit de Mino Raiola a même déclaré que celui-ci était dans un état critique, mais qu’il se battait contre la mort.