Annulation de l'élection: les députés de Taxawu Senegal dénoncent "une violation de la Constitution et de l'article 103"

Tout comme le groupe parlementaire Yewwi Askan wi , les leaders de Taxawu Senegal ne comptent pas laisser passer la décision du Chef de l'Etat Macky Sall de reporter l'élection présidentielle 2024 qu'ils considérent de "forfaiture". Face à la presse ce dimanche dans l'après-midi, ils ont fustigé la décision de Macky Sall qui, selon eux, "est une violation de la constitution et de l'article 103".



Pour faire face, ABBA Mbaye, porte parole du jour, a laissé entendre que si la réforme, qui sera votée demain lundi à l'Assemblée nationale, passe , "le président sortant Macky Sall va rester à la tête du pays pour un an de plus parce que si l'on calcule les 6 mois. On ne pourra organiser une élection que le 25 août. Et ce ne sera pas possible. Cela va coïncider avec l'hivernage et ce serait impossible de pouvoir se rendre dans certains localités du pays", a-t-il argué.



M. Mbaye a demandé alors à tous ceux qui avaient pris part à la lutte du 23 juin 2011 à ne pas être en rade, de venir se battre pour libérer encore une fois le Sénégal. Ainsi dans la même lancée, que tous les leaders politiques entendus ce jour, il invite les Sénégal à les rejoindre demain à l'Assemblée nationale.



A noter que Taxawu Senegal a annoncé qu'il va voter "non" à la loi de demain à l'Assemblée nationale.