Rectification : précision concernant l'image d'illustration de notre article « Affaire ADDHOA », la photo utilisée ne représentait pas la personne mise en cause

Une erreur s'est glissée dans l'illustration de notre article relatif à la condamnation de l'ancienne directrice commerciale de la société ADDHOA, Fatima Marianne Fall, rendu le jeudi 20 août 2026 par la Chambre de jugement du Pool judiciaire financier. La photographie de Mme Aissatou Sophie Gladima a été publiée par erreur pour illustrer l'article.
Mme Aissatou Sophie Gladima n'est en aucun cas concernée par cette affaire judiciaire. La photo utilisée ne représentait pas la personne mise en cause.
Nous avons immédiatement retiré la photographie de l'article et de l'ensemble de nos supports numériques. Nous présentons nos excuses à Mme Sophie Gladima ainsi qu'à nos lecteurs pour cette confusion involontaire.
Pour rappel, la décision de justice concerne exclusivement Fatima Marianne Fall, condamnée à six mois de prison ferme et 50 000 FCFA d'amende pour « faux en écriture privée et de commerce ainsi que d’abus de confiance », ainsi qu'au versement de 30 millions de FCFA de dommages et intérêts à la société ADDHOA.
Mme Aissatou Sophie Gladima n'est en aucun cas concernée par cette affaire judiciaire. La photo utilisée ne représentait pas la personne mise en cause.
Nous avons immédiatement retiré la photographie de l'article et de l'ensemble de nos supports numériques. Nous présentons nos excuses à Mme Sophie Gladima ainsi qu'à nos lecteurs pour cette confusion involontaire.
Pour rappel, la décision de justice concerne exclusivement Fatima Marianne Fall, condamnée à six mois de prison ferme et 50 000 FCFA d'amende pour « faux en écriture privée et de commerce ainsi que d’abus de confiance », ainsi qu'au versement de 30 millions de FCFA de dommages et intérêts à la société ADDHOA.
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