« C’est un aveu de manque de confiance en soi » : Abass Fall réagit à l'interdiction de l'activité de PASTEF à Ndiaganiao

À la suite de l'arrêté du sous-préfet de Fissel interdisant la journée de lancement de la vente des cartes de membre du parti PASTEF les Patriotes à Ndiaganiao, le responsable politique Abass Fall a réagi publiquement. Selon Abass Fall, cette interdiction est « un aveu de manque de confiance en soi ».



Il a poursuivi en déclarant : « On ne peut créer un grand parti ( joud tey , mag tey , eup dolee gneup tey) et s’appuyer sur l’administration territoriale pour interdire une activité de vente de cartes de membre d’un parti . PASTEF fait peur! »



S'adressant directement à la hiérarchie administrative, il a affirmé : « Les préfets et sous- préfets qui s’inclinent devant l’autorité et qui en 24 se dédisent doivent penser à l’avenir. Le temps du colon est révolu. »



Abass Fall a conclu ses propos en lançant : « On n’arrête pas la mer avec ses bras! Tôt ou tard le verdict tombera ».