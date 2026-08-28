Ndiaganiao : le sous-préfet de Fissel annule le lancement de la vente des cartes du parti PASTEF

Le sous-préfet de l'arrondissement de Fissel a annulé l'autorisation d'organiser la journée de lancement de la vente des cartes de membre du parti PASTEF les Patriotes à la place publique de Ndiaganiao. L'information figure dans l'arrêté n° 87 /AF/SP/ASP/mmn signé le 28 août 2026 par Mouhamed Malick Ngom, au nom du sous-préfet.



La décision administrative rapporte un précédent arrêté (n°86/AF/SP/as) qui autorisait la tenue de cet événement politique.



Pour justifier cette interdiction, l'autorité administrative met en avant deux motifs principaux. Le texte officiel invoque une « Menace de troubles à l'ordre public » ainsi qu'une « Insuffisance des forces de l'ordre disponibles pour l'encadrement ».



L'exécution de cette mesure a été confiée au Commandant de la Brigade de Proximité de Gendarmerie de Ndiaganiao.