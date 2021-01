Annulation de tous les CDD « sans exception » : le Dg du Coud, Maguette Sène, « désavoué »

Le directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) nouvellement nommé à ce poste, avait annoncé dans une note publiée le 24 décembre 2020, qu’il était mis fin, à partir du 31 décembre 2020, à tous les contrats à durée déterminée (cdd). Quatre (4) jours plus tard, Maguette Sène revient sur sa décision après avoir été « désavoué » par le président de la République Macky Sall.



Selon Libération qui donne l’information, la note du remplaçant d’Abdoulaye Sow a été « déchirée » par le chef de l’Etat Macky Sall avec qui M. Sène ne s’était pas concerté avant de prendre pareille décision. Pourtant, souligne le journal, M. Sène l’a convoqué dans sa note.



Laquelle informe que : « Dans le cadre de l’optimalisation de la gestion budgétaire et financières des Centres des œuvres universitaires demandée par le chef de l’État, il est mis fin, à compter du 31 décembre 2020, à tous les contrats à durée indéterminée (CDD)». Ainsi, les chefs de départements et assimilés étaient appelés à prendre toutes les dispositions nécessaires pour en informer les intéressés.



La mesure ne s’est pas finalement appliquée puisque le chef de l’Etat est intervenu. Comme un désaveu, Maguette Sène publie une nouvelle note datée du 28 décembre 2020, pour préciser que « les contrats à durée déterminée -cdd) dont la date d’expiration va au-delà du 31 décembre 2020 restent valables et applicables jusqu’à leurs termes ».



La majorité des contrats concernés expirent entre mars et avril 2021.