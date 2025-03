Ansoumana DIONE à SONKO et Diomaye : "méfiez-vous des détails, faites face à l'essentiel, les sénégalais sont fatigués et les priorités sont ailleurs." (Lettre ouverte)

Excellence Monsieur le Président de la République,

Monsieur le Premier Ministre,



Nous venons, par la présente, vous faire part de quelques suggestions, vu la situation si délétère que traverse notre pays, au plan social, économique, entre autres. Avez-vous réellement compris le message du Seigneur, Dieu, Le Tout Puissant Miséricordieux, qui vous a portés au pouvoir, au soir de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 ? En fait, c'est pour vous permettre de faire face à l'essentiel qui se résume à la résolution des innombrables préoccupations des populations. Vous le faites, vous êtes bien sur le bon chemin et le contraire vous mènera inévitablement vers la catastrophe et personne au Sénégal ne vous le souhaite.



Votre accession au pouvoir était synonyme d'espoir, avec les promesses que vous aviez faites à vos compatriotes. Aujourd'hui, malheureusement, et nous tenons à vous le dire, les citoyens sont vraiment très déçus à cause de vos déclarations par rapport à toutes ces difficultés que vous avez pour apporter des réponses à leurs problèmes. Vous savez, un bon père de famille n'expose pas son incapacité à assurer les dépenses quotidiennes, devant ses enfants. Il se sacrifice seul, en silence, l'essentiel est de les nourrir et de toutes les façons ils sauront la bravoure exemplaire du parent. Les sénégalais sont très fatigués et il faut agir.



En clair, nous vous demandons de faire arrêter ces séries d'arrestations, d'emprisonnements et de licenciements de travailleurs qui ne font que vous divertir. Sous votre règne, certains citoyens se voient heureux face aux malheurs de leurs collègues de travail, la Devise du Sénégal étant : un peuple, un but, une foi. Alors, pourquoi autant de haine et de méchanceté entre les membres d'une communauté ? Vous avez la si lourde responsabilité d'unir les sénégalais. Malheureusement, tel n'est pas le cas et l'heure est venue pour prendre votre courage à deux mains en faisant face à choses sérieuses et méfiez-vous de ces détails unitiles.



Notre seul ennemi commun, pouvoir, opposition, société civile et l'ensemble des forces vives, ne sont autres que le chômage, la pauvreté, l'insécurité, les problèmes d'accès aux soins, l'émigration clandestine, pour ne citer que cela. Attention, vous risquez de perdre rapidement le pouvoir, si vous continuez à ignorer ces priorités pour lesquelles les citoyens vous ont élus. Dieu est juste, ne l'oubliez surtout pas. A votre place, nous ferions appel aux compétences nationales dans tous les domaines, le Président Bassirou Diomaye FAYE et l'ensemble des citoyens sénégalais en seront les principaux gagnants. Que vive notre Sénégal !



Vous en souhaitant bonne réception, en ce mois béni de ramadan et de carême, très bien combiné, veuillez agréer, Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier Ministre, l'expression de notre très haute considération.



Kaolack, le 10 mars 2025,

Ansoumana DIONE, Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) - Tel : 77 550 90 82 - 70 745 88 47