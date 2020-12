Antoine Diome est un « acteur actif dans les plus grands complots politico-judiciaires » (Toussaint Manga)

Le député libéral Toussaint Manga n’approuve pas la nomination de Antoine Diome à la tête du ministère de l’Intérieur. Il l’a fait savoir jeudi lors du vote du projet de budget de ce dernier. Le parlementaire a accusé le ministre d’être « un acteur actif dans les plus grands complots politico-judiciaires qu’a subi notre démocratie ».



« Un ministre de l’Intérieur joue un rôle essentiel dans la consolidation de la démocratie, de la bonne gouvernance et de la démocratie. Malheureusement, vous êtes un acteur actif dans les plus grands complots politico-judiciaires qu’a subi notre démocratie », a chargé Toussaint Manga qui s’adressait au ministre.



Poursuivant, il a ajouté : « Vous faisiez partie des comploteurs qui ont Sali d’honnêtes citoyens trainés dans la boue, des citoyens qui ont servi loyalement ce pays. Vous êtes membres actif de ceux qui ont piétiné la démocratie, œuvré pour écarter Karim Wade et Khalifa Sall de l’élection présidentielle de 2019 ».



Toussaint Manga a estimé que « c’est en guise de récompense » pour avoir aidé Macky Sall en écartant ses principaux adversaires de la présidentielle de 2019 qu’on a donné à Antoine Diome ce poste de ministre de l’Intérieur.



« Il est connu que vous êtes un ministre de l’Intérieur pour un lourd complot contre la démocratie. Mais, je vous avertis, vous aurez les Sénégalais en face (…). Toute chose a une fin, rien n’est éternel sur terre », a-t-il prévenu.