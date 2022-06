Antoine Diome souligne le « rôle central » de l’Eglise dans l’éducation et l’orientation des populations

Le ministre sénégalais de l’Intérieur, Antoine Félix Diome a souligné le « rôle central » de l’Eglise dans l’éducation et l’orientation des populations, lors de la cérémonie officielle de la 134e édition du Pèlerinage marial de Popenguine.



« L’Eglise, comme du reste tous les foyers religieux que compte notre pays, a un rôle central à jouer dans cette mission d’éducation et d’orientation des populations dans le chemin de l’amour et de la patience’’, a-t-il dit, M. Diome.



Evoquant le thème de ce pèlerinage, « L’Amour familiale, vocation et chemin de sainteté », le ministre a estimé qu’un sujet ne saurait être mieux choisi tant par son actualité que par sa pertinence.



« En effet, nous connaissons actuellement des comportements qui malheureusement n’épargnent pas le fondement nucléique de notre société, qu’est la famille », a fait savoir Diome. Le thème, dit-il, « est une occasion donnée à tous, toutes obédiences confondues, pour faire un travail d’introspection et de remise en cause sérieuse ».