Antoine Félix Diome vole au secours de la société civile accusée par Sonko de rouler pour Macky

Le ministre de l’Intérieur, Antione Diome a apporté son soutien à la société civile, accusée, par Ousmane Sonko d'être à la solde de Macky Sall. Il présidait ce jeudi la conférence de lancement du Programme dénommé « Nietti Elections ».



« C'est le lieu pour moi d'apporter mon soutien aux membres de la société civile, qui ont ces derniers temps fait l'objet d'attaques non seulement subjectives mais injustifiées », a soutenu le ministre Antoine Felix Diome.



A noter que dans un communiqué publié mercredi 18 mai, le Collectif des Organisations de la Société Civile pour les Elections (COSCE) s'est offusqué des accusations du leader de Pastef Les Patriotes. Alioune Tine et Cie ont qualifié même ces propos "graves, infondées, disproportionnées, inacceptables voir inexcusables d'autant plus qu'elles viennent d'un acteur politique de premier plan".