Antoine Griezmann déçu par le choix porté sur Mbappé pour le capitanat en Équipe de France

Selon nos informations, Didier Deschamps et Antoine Griezmann ont discuté sur le capitanat lundi soir vers 21h30 dans la foulée du dîner. Le sélectionneur a tenu à prévenir le joueur de l'Atlético Madrid de son choix. Un bref échange après lequel le natif de Macon est apparu marqué. Une forme de déception presque normale au vu de son attachement à l'équipe de France, selon RMC Sport.



Mais brassard ou non, l'attaquant au rôle indispensable dans le jeu de Deschamps reste très apprécié par ses coéquipiers. Y compris lorsqu'il était critiqué ou remis en question. Le joueur et le sélectionneur gardent un lien très fort, depuis leur première ensemble en 2013. Deschamps a toujours été à ses côtés, surtout dans les moments compliqués. Antoine Griezmann n'a pas perdu un match avec les Bleus depuis le 13 juin 2017. Il entend ne rien changer à son attitude sur comme en dehors du terrain, en restant simple et humble, indique le média français.