Apologie du terrorisme : Ibrahima Ly encourt la peine de travaux forcés à perpétuité

Ibrahima Ly n’est pas encore tiré d’affaire. Le procureur de la République a souhaite qu’il passe le reste de sa vie sous les verrous. Aly Ciré Ndiaye a relevé le caractère particulier de ce procès, qui se tient au Sénégal pour les infractions de terrorisme et d’apologie de terrorisme. A ses yeux, personne ne peut croire aux déclarations d’Ibrahima Ly selon lesquelles il a quitté la France pour aller poursuivre ses études en Syrie. Ce, pour la simple raison qu’il y avait la guerre dans ce pays. Malgré cela, il a voulu poursuivre son chemin vers cette zone qui était en proie à la guerre.



D’après le parquet, quelqu’un qui est né en France et qui a grandi dans le Fouta n’a pas besoin d’aller jusqu’en Syrie pour apprendre le Coran. Selon Aly Ciré Ndiaye, Ibrahima Ly a commis réellement les faits qui lui ont valu comparution. D’autant plus qu’il a fait des vidéos pour saluer l’attaque du journal satirique « Charlie Hebdo », en plus des vidéos faite pour encourager le djihadisme…



Compte tenu de tous ses éléments, le parqué a requis la peine de travaux forcés à perpétuité. Un réquisitoire que le l’avocat de la défense juge très sévère. Me Amadou Kane estime que son client est une victime qui a été enrôlée par les djihadistes sans qu’il s'en rende compte. L’affaire est mise en délibéré pour le 9 avril prochain, rapporte « Libération ».