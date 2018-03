Apologie du viol : Songué Diouf de la TFM devant la barre le 27 mars prochain

Outrées et horrifiées par les propos du Pr de philosophie, Songué Diouf, les associations de femmes ont servi une citation directe à Khalifa Diakhaté, l’animateur de l’émission Jakarlo, Bouba Ndour et Pr Songué Diouf en question. Ils vont comparaître devant la barre du tribunal correctionnel de Dakar le 27 mars prochain.



Constitué partie civile, Me Abdoulaye Barro a informé que M. Diouf risque trois (3) ans de prison ferme. L’avocat d'expliquer dans les colonnes de L'AS que des hommes se sont constitués partie civile car ils pensent que la dignité de la femme a été atteinte.



Selon lui, le délit d’apologie pour viol est visé car Pr Songué Diouf a dit : « J’assume pleinement et entièrement ce que j’ai dit à la télévision».



Pr Songué Diouf avait laissé entendre que ce sont certaines femmes qui poussaient les hommes ai viol. Car, a-t-il ajouté, avec leur formes généreuses mises en valeur par leurs formes généreuses exercent un viol aussi grave que l'acte du violeur lui-même.