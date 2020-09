Appel au débat public de Macky Sall sur les inondations: Sonko accepte le défi du Président et espère qu'il ne va pas se débiner

Le leader de Pastef/Les Patriotes a décidé de relever le défi lancé par le président de la République, Macky Sall, mardi lors du Conseil présidentiel sur la relance économique, à savoir un débat avec « qui le souhaitait » sur la gestion des inondations au Sénégal. Faisant dans l'ironie, Ousmane Sonko a écrit, via sa page Facebook : « Nous acceptons sa généreuse offre ».



« Le Président Macky Sall, a lancé un défi à tous les Sénégalais et particulièrement à l'opposition que nous sommes. Il se dit enfin prêt à débattre, avec qui le souhaitait, de la question des inondations et de l'assainissement. Un tel exercice serait une grosse bouffée d'oxygène pour notre démocratie et pour la transparence », a fait savoir Sonko, qui a tant décrié la gestion des inondations, estimant que seuls 48 milliards sur les 750 milliards de F Cfa débloqués, ont été dépensés par l'Office National de l'Assainissement du Sénégal en réalisation.



Poursuivant, le leader de Pastef informe qu’il accepte « la généreuse offre » du chef de l'Etat. Avant de saluer son « souci subit de transparence en relevant son défi. Pour l'honneur de la "descendance de la lignée de guerriers" dont il se réclame, il ne saurait se débiner tel que constaté récemment sur la même question... »