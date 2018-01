Appel au dialogue de Macky Sall : l’UMS partant!

L’Union des magistrats du Sénégal (Ums) répond favorablement à l’appel à la concertation lancée par le chef de l’Etat. En effet, en marge de la visite des magistrats à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss, ces derniers se disent prêts pour le dialogue.



«L'Ums est prête pour une discussion avec le chef de l'Etat. Notre crédo, c'est le dialogue. La justice doit se construire dans le dialogue et la concertation, c'est pourquoi nous avons tenu ce colloque. Nous avons même pris le soin d'inviter les services du ministère à y participer », a déclaré Souleymane Teliko, président de l’Ums.



Et de poursuivre : «Nous avons tenu un colloque, nous avons identifié les difficultés, nous avons fait des propositions concrètes qui, de notre point de vue, sont de nature à renforcer l'indépendance de la justice. Nous avons déposé les actes du colloque sur la table du ministre, maintenant nous attendons. La balle est dans le camp des autorités»