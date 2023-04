Appel au dialogue : l'opposition déjà divisée, les "Khalifistes" posent un premier pas vers Macky

Même son de cloche pour le député membre de la coalition Wallu, Mamadou Lamine Diallo. Réagissant également à l'appel au dialogue de Macky Sall, il crache sur la main tendue du chef de l'Etat. « Que retenir des deux sorties médiatiques synchronisées des Présidents Macky Sall et Idrissa Seck? Évidemment une alliance prédatrice pour réduire l’opposition à sa plus simple expression, et une combine de plus contre la démocratie, le protocole Salsec en exécution», a-t-il écrit sur sa page Facebook.











D'autres membres de l'opposition comme And-Jef/PADS et le mouvement « Nekal Fi Askan Wi » et membre de la coalition Wallu Sénégal ne sont pas du même avis que ceux cités ci-dessus. Mamadou Diop Decroix et Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly ont décidé de répondre à l'appel du président Macky Sall.



« Que toutes les parties s’asseyent et discutent. Au lendemain, il est plus courageux de se faire face et de parler que de s’invectiver à distance. Nul n’a besoin de cette atmosphère délétère qui sape à terme les bases même de la paix civile et de la stabilité du pays », a déclaré Decroix.



Quant au président du groupe parlementaire Liberté-Démocratie, il est d'avis que : « Si le président de la République invite à dialoguer sur les enjeux du pays dans un contexte politique et social difficile, je pense que nous devons répondre favorablement ».