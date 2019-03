Appel aux retrouvailles du Ps : le «Oui mais » de Bamba Fall

L’appel lancé par Ousmane Tanor Dieng pour le retour au bercail des bannis du Parti socialiste n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. En effet, le maire de la Médina, Bamba Fall affirme être dans les dispositions de lui accorder une suite favorable, mais sous certaines conditions.



«J’ai fait plus de 32 ans de militantisme. J’étais là bien avant Ousmane Tanor Dieng. Donc, si les conditions sont réunies, je suis prêt à retourner au Ps puisque j’avais juré de ne jamais militer ailleurs et de mourir socialiste», a-t-il déclaré.



Revenant sur «ses conditions », l’édile de la Médina exige le renouvellement des coordinations, mais aussi, «que Khalifa Sall reste le leader du Parti socialiste de Dakar»; précisant que ces conditions sont les préalables à tout retour.



M. Fall demande aussi que la formation socialiste se prépare pour une candidature à la Présidentielle de 2024. Mais avant, il invite ses anciens camarades à «lancer une stratégie de massification pour retrouver sa dynamique et gagner le maximum de communes dans la capitale aux prochaines élections législatives».