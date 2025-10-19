Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Appels à l'interdiction des manifestations : « les interdictions entraînent la défiance et la violence », avertit Seydi Gassama



Appels à l'interdiction des manifestations : « les interdictions entraînent la défiance et la violence », avertit Seydi Gassama
Les manifestations se multiplient depuis l’arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko. Après un rassemblement vendredi à Noo Lank (mouvement citoyen) pour dénoncer la cherté de la vie, plusieurs centaines de personnes ont de nouveau battu le pavé samedi, parcourant le trajet de Liberté 6 au Jet d’eau à Dakar. Les manifestants exigeaient la libération de Farba Ngom, maire des Agnam, actuellement en détention dans le cadre d’une instruction financière.

À la suite de ce rassemblement, des militants du pouvoir ont appelé les autorités à interdire les manifestations, invoquant des « déclarations polémiques » tenues lors de ces rassemblements.

En réaction, Seydi Gassama, directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal, a pris position sur la plateforme X. Il a plaidé pour le maintien du droit de manifester, en insistant sur le rôle régulateur de l’État : « L'État doit continuer à "autoriser" et à encadrer les manifestations qui doivent être PACIFIQUES. Les interdictions entraînent la défiance et la violence. »



Dimanche 19 Octobre 2025 - 14:26


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter