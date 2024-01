Application des conclusions des assises nationales: signature d’un ‘’Pacte national de bonne gouvernance démocratique’’, ce mardi

Dans un communiqué, la Coalition de la société civile pour l’application des conclusions des assises nationales et des recommandations de la Commission nationale de réforme des institutions (CNRI) annonce la signature d’un ‘’Pacte national de bonne gouvernance démocratique’’. La cérémonie ce tiendra mardi 30 janvier à partir de 16 heures à la librairie L’Harmattan, à Dakar.



Cette Coalition de la société civile affirme avoir obtenu l’engagement formel et public de signature de ce Pacte de neuf candidats à l’élection présidentielle de février 2024, lors d’une session publique tenue jeudi dernier, le 25 janvier 2024 », notamment Mamadou Lamine Diallo, Cheikh Tidiane Dièye, Mahammad Boun Abdallah Dionne, Bassirou Diomaye Faye, Serigne Mboup, Khalifa Ababacar Sall, Thierno Alassane Sall, Rose Wardini et Boubacar Camara.



« Ils ont personnellement ou par l’intermédiaire de leur mandataire déclaré que les conclusions des assises nationales et celles de la CNRI figureront parmi les enjeux majeurs de la prochaine élection présidentielle ». Ces conclusions tournent autour de la ‘’cohésion sociale, de l’Etat de droit, de la gouvernance, de la préservation du patrimoine et de la bonne tenue des deniers publics », rappelle le texte.



Ainsi, rapporte l’Aps, ladite coalition invite par ailleurs, tous les autres candidats à l’élection présidentielle qui souhaitent signer ce Pacte, à se présenter mardi, à cette cérémonie.