Apr : Papa Samba Mboup quitte Macky Sall et rejoint la coalition Diomaye président

Papa Samba Mboup a rompu son alliance avec l'Alliance pour la république (Apr, parti au pouvoir) à quelques jours de la présidentielle 2024. L'ancien directeur de cabinet du Président Me Abdoulaye Wade qui avait rejoint le camp du pouvoir en 2017, a quitté le navire pour la coalition Diomaye président.



« Je voudrais informer nos compatriotes sénégalais d’ici et de la diaspora qu’après mûres réflexions, j’ai pris la décision de soutenir la coalition Diomaye Président incarnant à mes yeux la volonté d’un véritable changement pour notre pays. Je me dois à cette étape de ma vie, de soutenir notre vaillante et courageuse jeunesse pleine d’ambitions pour notre pays comme nous avions eu à le faire du temps glorieux du Sopi », a expliqué M. Mboup et repris par le journal Les Echos.



Ne s'arrêtant pas là, Papa Samba Mboup appelle ses anciens camarades du Pds à rejoindre le camp de Ousmane Sonko. « J'appelle les véritables militants du PDS à soutenir la coalition Diomaye Président qui a su faire preuve d’un courage admirable face à la répression injuste et qui est aujourd’hui porteuse d’un programme ambitieux pour le Sénégal », a-t-il conclu.