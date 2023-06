Après Shakira, l’influenceuse Nadia Jémez s’en prend à Piqué

Il y a quelques jours, Nadia Jémez a accusé Gerard Piqué d’avoir provoqué une expérience désagréable lors d’un trajet en voiture. Selon l’influenceuse, l’ex-footballeur aurait enfreint plusieurs feux de signalisation et aurait roulé à une vitesse excessive de plus de 100 km/h sur la Diagonal.En réaction à ces accusations, Piqué a vigoureusement nié les faits en les qualifiant de mensonges, soulignant que l’histoire racontée par Jémez n’était pas crédible. Il a également défendu son comportement envers les personnes qu’il rencontre, affirmant qu’il les traite toujours avec respect.Cependant, la déclaration de Piqué laisse planer quelques doutes, car Nadia a affirmé qu’il était entré dans un parking à une vitesse de 120 km/h et avait été réprimandé à ce sujet, ce à quoi Piqué a réagi en remettant en question l’impact de cette action.De plus, il a été rapporté que Piqué aurait fait un commentaire désagréable au gardien du parking, lui disant : « Eh bien, achète-toi un ami », selon les dires de Jémez. Le footballeur catalan a néanmoins nié avoir tenu de tels propos. Dans une vidéo où l’influenceuse explique le mauvais moment qu’elle a vécu, Nadia a exprimé son incrédulité et son désir de sortir de cette situation délicate.