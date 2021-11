Après avoir poignardé son amant le jour de son mariage, Maguette Faye assume et dénonce la « trahison » d’Aliou Top

Selon les informations de « Libération », Maguette Faye qui avait tenté de tuer son petit ami le jour même de son mariage avec une autre femme à la Médina samedi dernier, a été déférée devant le parquet. Venue de Rufisque (Almadies 2), Maguette Faye avait débarqué au domicile de son copain qui se mariait le même jour, avant de lui asséner 3 coups de couteau.



Selon les éléments de l'enquête, les faits ont eu lieu à 23 heures et Maguette Faye âgée de 32 ans, n'était pas seule lors de cette expédition punitive. D’après le journal, elle était accompagnée par trois personnes qui ont réussi à prendre la fuite.



Quant à la principale mise en cause, elle a été désarmée et neutralisée par la foule alors que sa victime Aliou Top, un commerçant âgé de 36 ans, était évacué à l'hôpital Polyclinique. Son état de santé stable, il a fourni aux policiers des éléments le même soir des faits. Il a déclaré que la mise en cause, qui serait son ex-copine avec qui il aurait rompu malgré son insistance était frustrée par le fait qu'il se mariait avec une autre.



Par ailleurs, ayant considéré cela comme une trahison, Maguette Faye a débarqué chez lui avec des renforts, pour l'attaquer et le blesser. « Elle a crié : «dofi seuyé », avant de m'attaquer avec le couteau », a-t-il rapporté



Mais là où Aliou Top la présente comme son ex-copine, la dame Faye a juré qu'ils sortaient encore ensemble depuis plusieurs mois. D'après elle, Aliou Top lui avait promis de l'épouser et c'est par le pur des hasards qu'elle a appris, via une connaissance commune, que ce dernier allait se marier le même jour.



Maguette Faye a été mise à la disposition du procureur hier lundi 15 novembre.