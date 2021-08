Après l'annonce du décès de El Hadj Hamidou Sall « EnQuête », présente ses excuses et affirme s'être trompé

Dans un communiqué transmis à PressAfrik, la rédaction du journal « EnQuête » présente ses excuses à El Hadj Hamidou Sall, un poète sénégalais se trouvant a France dont il a annoncé la mort dans sa parution de ce lundi.



« Dans notre édition d'aujourd'hui, nous avons annoncé le décès du poète El Hadj Hamidou Sall. « Une de nos sources habituelles et des plus fiables nous avait annoncé son décès hier, tard dans la soirée. Nous avons constaté ce matin que M. Sall est bien vivant et bien portant », regrette la rédaction.



Nos confrères ont tenu à présenter leurs excuses « à M. Sall, à sa famille, à ses amis et à leurs lecteurs ». Et par la même occasion, « souhaiter une très longue vie à El Hadj Hamidou Sall ». Ce dernier se trouve actuellement à Paris et est en bonne santé.