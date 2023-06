Après la victoire des « Lions » face au Brésil, Aliou Cissé invite l’Argentine à jouer contre le Sénégal

Satisfait de la performance de ses joueurs contre le Brésil (2-4), Aliou Cissé en a profité pour inviter les autres grandes nations de football comme l’Argentine à venir jouer contre le Sénégal.





« On est satisfait et très fier de cette grosse performance. Depuis 2018 je dis que la marge de progression de cette équipe est à ce niveau-là avec les grandes nations de football. Beaucoup disaient que ce match contre le Brésil était un match à risque mais ce n’est pas pour ça qu’on ne doit pas le prendre. On s’est hissé à leur niveau et par moment même on a surclassé cette équipe brésilienne. J’espère qu’on aura d’autres matchs de ce genre mais cette fois chez nous à Dakar. On a besoin de recevoir le Brésil à Dakar et on les invite à venir découvrir la terre mère, l’Afrique, le Sénégal. On invite bien sûr les autres équipes comme l’Argentine », a dit le sélectionneur de l’équipe du Sénégal en conférence de presse d’après match.