Après le décès tragique de Cheikh Touré, un autre jeune joueur sénégalais porté disparu au Ghana

Après le décès tragique de Cheikh Touré, jeune gardien de but de l’académie Esprit Foot de Yeumbeul (Dakar), la situation devient alarmante pour un autre joueur, prénommé Momo, actuellement au Ghana.



Selon des informations, Momo aurait été conduit par le même convoyeur que Cheikh Touré et logé dans un hôtel, où une somme de 850 000 FCFA lui aurait été demandée.



Cependant, depuis quatre jours, aucune nouvelle de lui n’a été reçue : ni appel, ni message. La similitude avec la disparition de Cheikh Touré, retrouvée décédée dans des circonstances troublantes au Ghana, fait craindre le pire.



Face à cette situation préoccupante, les familles, les habitants de Yeumbeul et de nombreux citoyens interpellent les autorités sénégalaises, notamment : le ministère des Affaires étrangères, la Direction des Sénégalais de l’extérieur, et l’Ambassade du Sénégal au Ghana.



Ils sont appelés à intervenir rapidement pour localiser Momo, garantir sa sécurité et éviter un nouveau drame.