Après le renvoi du procès, Guediawaye réclame la libération de son maire (Vidéo)

Le maire de Guediawaye, Ahmet Aidara a été présenté ce vendredi matin au juge du tribunal des Flagrants délits de Guediawaye pour être jugé suite à son arrestation le 17 juin dernier pour trouble à l’ordre public et participation à une manifestation non autorisée. Après l’ouverture des débats et beaucoup d’échanges entre le ministère public et les avocats de La Défense, le juge a décidé de renvoyer le procès jusqu’au 27 juin 2022, sur demande des avocats du prévenu.



Après l’annonce du renvoi du procès, les nombreux soutien du maire qui étaient aux abords du tribunal ont fait des processions pour réclamer sa libération. Regardez !

Papa Ibrahima NDOYE

