Après les tensions, le préfet de Keur Massar ordonne l'arrêt des travaux sur le terrain Aiguillon

Sage décision ! Ce vendredi, le préfet de Keur Massar a ordonné l’arrêt des travaux sur le site du terrain Aiguillon, un espace de loisirs menacé par la construction d’une préfecture. Ce projet, annoncé récemment, avait provoqué la colère des habitants de Keur Massar Nord, mettant le feu aux poudres dans cette localité.



Situé à l’unité 4, le terrain Aiguillon est un lieu essentiel pour les jeunes du quartier, qui s’y retrouvent quotidiennement pour pratiquer du sport et se divertir. Le maire de Keur Massar Sud, Bilal Diatta, s’est fermement opposé au projet, estimant que ce choix de site est une erreur qui pénalise la jeunesse et entrave son épanouissement social et sportif.



Pour alerter l’opinion publique, Bilal Diatta avait convoqué les journalistes à un point de presse au jardin public de Keur Massar Nord. Cependant, cette initiative a été empêchée par les forces de l’ordre, qui ont dispersé militants, habitants et journalistes à coups de gaz lacrymogènes. Deux reporters ont même été interpellés, et leur matériel confisqué sans préavis.