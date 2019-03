Après leur défaite, Madické Niang et Issa perdent leur caution

Après avoir perdu l’élection présidentielle du 24 février dernier, Me Madické Niang et Professeur Issa Sall ont aussi perdu leur caution. En effet, l’une des modalités au Sénégal pour participer à un scrutin présidentiel est le dépôt, à la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC), de la somme de 30 millions de francs Cfa en guise de caution par le candidat.



Mais, cette somme doit être remboursée à condition que le candidat atteigne la barre des 5%. Ce qui n’a pas été le cas pour le leader de la coalition «Madické 2019». Ce dernier n’a obtenu que 1,48%, perdant du coup cette manne financière.



Professeur Issa Sall le leader du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) est aussi dans la même situation puisque lui non plus, est en-dessous de la barre avec 4,07%.

Ousmane Sonko et Idrissa Seck, avec respectivement 15,67% et 20,05%, n’auront pas de soucis à se faire. Maigre consolation !