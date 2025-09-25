Après son audition, Mansour Faye a été placé sous contrôle judiciaire

Mansour Faye, l'ex-ministre des Transports et beau-frère du président Macky Sall, a été présenté ce jeudi devant le juge d'instruction au Tribunal de Grande Instance de Dakar. Il était entendu sur des faits présumés liés à l'exercice de ses anciennes fonctions ministérielles.



À l'issue de son audition très attendue, le verdict est tombé : Mansour Faye a été placé sous contrôle judiciaire. Un détail d'importance a cependant été révélé : l'ancien ministre est exempté du port du bracelet électronique. Cette mesure lui assure une liberté conditionnelle tout en le soumettant aux obligations classiques du contrôle judiciaire.



Pour rappel, Mansour Faye était placé sous mandat de dépôt, le 26 mai 2025, pour association de malfaiteurs, concussion, corruption, prise illégale d’intérêts, faux et usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et complicité. L’affaire porte sur une commande de riz d’une valeur estimée à 2,749 milliards FCFA.