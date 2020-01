Après son élection, Umaro a réservé sa première visite au Président Macky Sall

Le Chef de l'Etat Macky Sall a reçu, vendredi, le Président Umaro Sissoco Embalo. C'est le premier déplacement du Président élu de Guinée Bissau après son élection. Un signe de reconnaissance à l'endroit du Chef de l'Etat qui "l'a beaucoup soutenu pendant les moments difficiles" comme il l'a d'ailleurs révélé.



Le Président Umaro Sissoco Embalo rappelle notamment les trois (3) années passées chez le Président Macky Sall.



Après l'avoir félicité pour sa victoire, le Président Macky Sall l'a remercié pour cet acte qu'il a posé et promis de l'accompagner dans l'amitié et la fraternité entre les peuples du Sénégal et de Guinée Bissau.