Arabie saoudite : duel entre Koulibaly et Mané en finale de Coupe du Roi

Al Hilal de Kalidou Koulibaly affronte Al Nassr de Sadio Mané en finale de la Coupe du Roi d’Arabie saoudite de football, ce vendredi 31 mai 2024 au stade du Roi Abdallah de Djeddah (18h00 GMT). La finale s’annonce palpitante entre les deux équipes rivales du championnat saoudien.



Invaincus durant 34 journées de championnat, ponctuées de 31 victoires et 3 matchs nuls, les équipiers de Kalidou Koulibaly ont remporté la Ligue saoudienne trois tours avant la fin de la saison, tandis que Sadio Mané et ses siens ont terminé à la deuxième place du classement.



Les deux clubs de Riyad joueront le derby après s’être rencontrés cinq fois cette année. Al Nassr a gagné une fois en finale du Championnat arabe (2-1) et Al Hilal a gagné 3 fois en championnat, en Coupe de la saison de Riyad et la demi-finale de la Super Coupe, alors qu’elle était à égalité une fois lors du match du deuxième tour de la Ligue (1-1).



Sadio Mané et ses coéquipiers espèrent décrocher la Coupe du Roi pour la première fois depuis trois décennies, après avoir échoué à s’adjuger du trophée du championnat, la Ligue des champions de l’AFC ou de la Supercoupe.



Al Hilal de Kalidou Koulibaly peut réaliser le doublé championnat-coupe et terminer la saison sans aucune défaite en Arabie saoudite. Les bleus d’Al Hilal ont été battus qu’une fois et c’était contre Al Ain lors du match aller des demi-finales de la Ligue des champions de l’AFC.