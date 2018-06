Argentine : la réaction de Sampaoli

Humiliée par la Croatie (0-3) ce jeudi, l’Argentine a très sérieusement hypothéqué ses chances de qualification pour les 8es de finale de la Coupe du monde. A l’issue de ce jour noir pour le football argentin, le sélectionneur de l’Albiceleste, Jorge Sampaoli, s’est présenté devant la presse. Le technicien n’a pas cherché à fuir ses responsabilités.



"J'avais mis en place un plan de jeu pour ce match et avec quelque chose de différent, ça aurait pu tourner en notre faveur. Je prends mes responsabilités et ce n'est pas réaliste de rejeter la faute sur Caballero, a souligné l’ancien coach du FC Séville. Nous n'avons pas réussi à trouver les solutions pour l'Argentine et pour Messi."



"Je ne sais pas si cette défaite est une honte, mais elle fait mal, c'est sûr. C'est douloureux car nous ne sommes pas au niveau que les Argentins attendent de nous. Je demande que les supporters nous excusent, surtout ceux qui ont fait l'effort de se déplacer pour nous voir jouer. Je pense avoir fait de mon mieux, mais je n'ai tout simplement pas pu trouver le moyen de leur donner ce qu'ils voulaient." Déjà vivement critiqué après le match nul contre l’Islande (1-1), le technicien peut s’attendre à voir une tempête s’abattre sur lui après ce fiasco…



